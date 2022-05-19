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Yangın sonrası ev sahibi ve kiracı birbirine girdi

İstanbul Ümraniye'de 3 katlı binada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle kiracı ve ev sahibi birbirine girdi.

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