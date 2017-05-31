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  3. 31 Mayıs 2017 07:45

Yangına aldırmayan işçiler itfaiye ışığında sahur yaptı

Bursa'da iftar saati yanan 2 katlı ahşap depo, sahurda tekrar alev aldı. Çevre düzenlemesi yapan işçiler yangına aldırmadan, itfaiye ışığında sahur yaptı.

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'Psikolojim bozuldu' deyip yolcuları indirdi
'Psikolojim bozuldu' deyip yolcuları indirdi
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Ankarada psikolojisi bozulan ÖTA şoförü, otobüsü boşalttı
Ankarada psikolojisi bozulan ÖTA şoförü, otobüsü boşalttı
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Parktaki kavga mahalleyi ayağa kaldırdı
Parktaki kavga mahalleyi ayağa kaldırdı
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Acılı anne, gözyaşları içinde evladının tedavisi için yardım isted
Acılı anne, gözyaşları içinde evladının tedavisi için yardım isted
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Tuncelide trafik kazası: 5 kişi yaralandı, 50 hayvan telef oldu
Tuncelide trafik kazası: 5 kişi yaralandı, 50 hayvan telef oldu
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Zonguldakta maden ocağında göçük
Zonguldakta maden ocağında göçük