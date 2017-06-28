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  3. 28 Haziran 2017 19:45

Yangına bakıyordu, bir anda kullandığı araç alev topuna döndü

İzmir’in Tire ilçesinde, yol kenarındaki yangın seyir halindeki kağıt yüklü kamyona sıçradı ve kamyon alev topuna döndü. İtfaiyeyi arayan sürücü, yardım isterken, aracını da güvenli bölgeye çekti.

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