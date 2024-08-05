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Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, hortumu isteyen mahalle sakinlerinden bir grubun saldırısına uğradı.

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