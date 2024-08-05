Anasayfa Video Galeriler Gündem Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı 05 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 07:21 Güncelleme: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 07:21 Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, hortumu isteyen mahalle sakinlerinden bir grubun saldırısına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b05355f9e19e1c02027ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zelenskiy ''başardık'' diyerek duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da Elektrik hattı kazısında tarihi keşif Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı Türkiye'nin 4 büyüklerini buluşturan forması depremzedeler için açık artırmada Manisa'da orman yangını çıktı CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü 8 terörist daha etkisiz hale getirildi