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Yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü

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Sinop'ta otluk alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Ölen itfaiyecinin ROKETSAN çalışanı olduğu açıklandı.

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