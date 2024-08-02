Anasayfa Video Galeriler Gündem Yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü Yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 14:21 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 14:21 Sinop'ta otluk alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Ölen itfaiyecinin ROKETSAN çalışanı olduğu açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66acc150e6f55d3a970ec433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 12 terörist daha etkisiz hale getirildi 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 zanlı yakalandı İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğun ölüm adımları herkesin yüreklerini ağızlara getirdi Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Şehir magandaları polise taş ve banklarla saldırdı Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti