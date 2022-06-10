Anasayfa Video Galeriler Gündem Yangında can pazarı! Çatıda mahsur kaldılar Yangında can pazarı! Çatıda mahsur kaldılar 10 Haziran 2022 Cuma Saat: 14:35 Bursa'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangından kaçmak isteyen 3 kişi ise çıktıkları çatıda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdivenle 3 kişiyi kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a32c7b308f302241797347" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nakliyeci çetesi çökertildi Bakan Nebati'ye Nebati'ye çok sert eleştiri: ''O beyin sende yok!'' Toprak Mahsulleri Ofisi'nden buğday açıklaması Erdoğan köfteci çifti görünce konvoyunu durdurdu TEM Otoyolu savaş alanına döndü! İstanbul'da pes dedirten olay! TikTok'çular mahalleyi ayağa kaldırdı Et işleme tesisinde iğrenç görüntüler! Hepsine el konuldu Erdoğan: ''Yatırımını kendi ülkesine yapan herkes karlı çıkacaktır'' Süt banyosu skandalından beraat etti, üstüne tazminat kazandı!