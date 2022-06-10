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  4. Yangında can pazarı! Çatıda mahsur kaldılar

Yangında can pazarı! Çatıda mahsur kaldılar

Bursa'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangından kaçmak isteyen 3 kişi ise çıktıkları çatıda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdivenle 3 kişiyi kurtardı.

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