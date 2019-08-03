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  3. 03 Ağustos 2019 14:28

Yangında dehşet anları kamerada

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir apartmanın 5'inci katındaki evinde çıkan yangında Perihan Selki (29), iki çocuğunu alt komşularının açtığı battaniyeye sarkıtarak kurtardı.

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