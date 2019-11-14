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  3. 14 Kasım 2019 19:00

Yangında kedileri ölen kadın krize girdi

İzmit'te, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kedi, itfaiye ekiplerinin yaptıkları kalp masajlarına rağmen kurtarılamadı. Ev sahibi Leyla Açıkgöz, ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi.

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