  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yangında küle dönen cennetten kahreden görüntü

Yangında küle dönen cennetten kahreden görüntü

Balıkesir'de dün meydana gelen ve yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan orman yangını sonrasında yanan alan havadan görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Karın ağrısıyla gitmişti... Doktorlar ameliyatta neye uğradığını şaşırdı
Verstappen, Hamilton ve Leclerc'in ''Laz'' rakipleri piste indi!
Aydın'da 30 hektar orman küle döndü
İstanbul'da bir garip ihbar: ''Parktaki kazları çalıyorlar''
İsmailağacılardan Cübbeli Ahmet'e rest: ''Erkeksen ilan et, kasetlerini patlatalım''
İstanbul'da endişelendiren görüntü: Lağım suyu denize aktı
Sibel Can'ın konserinde tartışma çıktı
Ankara'nın göbeğinde yine mülteci rezaleti: Fotoğraflarını gizlice çeken mülteciyi ifşa etti
İstanbul'da otoparkta yangın: Çok sayıda araç hasar gördü