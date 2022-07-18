Anasayfa Video Galeriler Gündem Yangında küle dönen cennetten kahreden görüntü Yangında küle dönen cennetten kahreden görüntü 18 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 10:55 Balıkesir'de dün meydana gelen ve yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan orman yangını sonrasında yanan alan havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d511eef1e2da1b3a5b3e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karın ağrısıyla gitmişti... Doktorlar ameliyatta neye uğradığını şaşırdı Verstappen, Hamilton ve Leclerc'in ''Laz'' rakipleri piste indi! Aydın'da 30 hektar orman küle döndü İstanbul'da bir garip ihbar: ''Parktaki kazları çalıyorlar'' İsmailağacılardan Cübbeli Ahmet'e rest: ''Erkeksen ilan et, kasetlerini patlatalım'' İstanbul'da endişelendiren görüntü: Lağım suyu denize aktı Sibel Can'ın konserinde tartışma çıktı Ankara'nın göbeğinde yine mülteci rezaleti: Fotoğraflarını gizlice çeken mülteciyi ifşa etti İstanbul'da otoparkta yangın: Çok sayıda araç hasar gördü