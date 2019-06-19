Yangında meraklı kalabalık yüzünden zor anlar yaşandı
19 Haziran 2019 17:05
Yangında meraklı kalabalık yüzünden zor anlar yaşandı
Küçükçekmece’deki yangın nedeniyle toplanan vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yangında dumandan etkilenenler kalabalık nedeniyle olay yerine ulaşamayan ambulanslara taşınmak zorunda kaldı. Yangın Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Hazar Sokakta 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine...