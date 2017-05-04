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  3. 04 Mayıs 2017 19:50

Yangından imece usulü malzeme kurtarma

Isparta’da strafor malzemesinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, depodaki malzemeler vatandaşlar tarafından boşaltıldı.

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