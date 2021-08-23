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  4. Yanından geçtiği palmiye ağacı sonu oldu! Feci ölüm kamerada .

Yanından geçtiği palmiye ağacı sonu oldu! Feci ölüm kamerada .

İsrail'de bir parkta yürüyen kadın, üzerine palmiye ağacı düşmesi sonucu feci şekilde can verdi. Polis tarafından olayla ilişkin inceleme başlatıldı..

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