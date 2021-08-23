Anasayfa Video Galeriler Gündem Yanından geçtiği palmiye ağacı sonu oldu! Feci ölüm kamerada . Yanından geçtiği palmiye ağacı sonu oldu! Feci ölüm kamerada . 23 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 14:55 İsrail'de bir parkta yürüyen kadın, üzerine palmiye ağacı düşmesi sonucu feci şekilde can verdi. Polis tarafından olayla ilişkin inceleme başlatıldı.. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61238cc67ac9e57e4014ee0b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkudan tepetaklak oldu! O anlar sosyal medyayı salladı Görenleri şaşkına çeviren olay! 2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor İstanbul'da ''denizde'' saldıran pitbull öldürdü Karadeniz'i bu sefer de hortum vurdu! Evleri yıkıp geçti İmamoğlu, ''çılgın proje olacaksa böyle olsun'' diyerek açıkladı İstanbul'da ''dedelerin kavgası'' görenleri şaşırtıt İstanbul'da korkutan orman yangını Kastamonu'nu vuran sel felaketinden birkaç dakika öncesi görüntülendi Defne Samyeli transparan elbisesiyle olay oldu