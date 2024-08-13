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  4. Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi

Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi

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Kayseri'de yetkisiz sağlık kabininde sünnet olan 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kangren olduktan sonra kesildiği iddia edildi.

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