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  3. 03 Mayıs 2019 22:30

Yaparsın Aşkım'da evlilik teklifine ret yanıtı

Sunuculuğunu İlker Ayrık’ın üstlendiği ekranların sevilen yarışma programı Yaparsın Aşkım'ın yeni bölümünde yarışmacı Cihan Bey’in Didem Hanım’a yaptığı evlilik teklifi olay oldu.

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