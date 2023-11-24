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Yapay zeka ChatGPT'ten müthiş yenilik

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Dünyanın en popüler üretken yapay zekası ChatGPT artık mobil uygulama versiyonunda sesli yanıtlar da verebiliyor.

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