Anasayfa Video Galeriler Gündem Yapay zeka ChatGPT'ten müthiş yenilik Yapay zeka ChatGPT'ten müthiş yenilik 24 Kasım 2023 Cuma Saat: 14:50 Güncelleme: 24 Kasım 2023 Cuma 14:50 Dünyanın en popüler üretken yapay zekası ChatGPT artık mobil uygulama versiyonunda sesli yanıtlar da verebiliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65608e06e6cbed565b06f683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından tepsi çıktı Ünlü şarkıcıya sahnede korkunç bir şekilde can verdi Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere saldırı Emniyet'te sapık komiser depremi! İstanbul'da balya balya para operasyonu! İndirimi duyan koştu! İstanbul'da akıl almaz manzara Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı açıklandı Motosiklet hırsızları ''pes'' dedirtti Eğlence mekanına alınmayınca dehşet saçtılar! Cinayet anı kamerada