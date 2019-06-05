Yapılan operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi
05 Haziran 2019 11:10
Yapılan operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Siirt’in Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik Kurt Kapanı 2019/09 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda yapılan...