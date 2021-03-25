Anasayfa Video Galeriler Gündem Yaralı halde soyguncuları sandalye ile kovaladı! Yaralı halde soyguncuları sandalye ile kovaladı! 25 Mart 2021 Perşembe Saat: 16:30 İstanbul Bahçelievler’de 2 kişinin yaralandığı silahlı kuyumcu soygun girişimi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605c908742465a7485592ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlık tarafından paylaşılan klip büyük beğeni aldı ''Erdoğan isterse Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden de çıkabilir'' Camdaki Kız'ın yeni tanıtımına damga vuran sahne Böyle aldatma görülmedi! ''Kardeşim'' diye eve aldığı adamla kaçtı! Kayan taksiyi tutmaya çalıştı, yolcu aşağı düştü Türk kumpirci Bitcoin ile Elon Musk'a rakip oldu Trafikte sürücüler arasındaki tekmeli kavga kamerada Pençe Kaplan bölgesinde 6 PKK'lı daha öldürüldü İki kadın pazardan tereyağı çaldı