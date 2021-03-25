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Yaralı halde soyguncuları sandalye ile kovaladı!

İstanbul Bahçelievler’de 2 kişinin yaralandığı silahlı kuyumcu soygun girişimi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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