Yaralı hayvanları iyileştirip sıcak yuvalara kavuşturuyorlar
06 Ocak 2019 15:45
Yaralı hayvanları iyileştirip sıcak yuvalara kavuşturuyorlar
Konya’da gönüllülerin oluşturduğu dernek; yarası olan, kaza geçirmiş veya ameliyat olmuş olan hayvanları tedavi ettikten sonra yeni ve sıcak bir yuvaya yerleştiriyor.Konya’da yaklaşık 6 yıl önce kurulan ve o günden bu yana pek çok hayvana ev sahipliği yapmış olan Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği (HAYDOSEV), herhangi bir sebepten dolayı yaralanmış olan sokak hayvanlarının...