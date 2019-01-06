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  3. 06 Ocak 2019 15:45

Yaralı hayvanları iyileştirip sıcak yuvalara kavuşturuyorlar

Konya’da gönüllülerin oluşturduğu dernek; yarası olan, kaza geçirmiş veya ameliyat olmuş olan hayvanları tedavi ettikten sonra yeni ve sıcak bir yuvaya yerleştiriyor.Konya’da yaklaşık 6 yıl önce kurulan ve o günden bu yana pek çok hayvana ev sahipliği yapmış olan Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği (HAYDOSEV), herhangi bir sebepten dolayı yaralanmış olan sokak hayvanlarının...

Bilgin Pro
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