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  3. 29 Ağustos 2018 22:44

Yaralılar can hırsız cüzdan derdinde !

Diyarbakır'da meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazada herkes yardıma koşarken bir şüphelinin minibüsteki yaralıların cüzdan ve kredi kartı çaldığı iddia edilince polise teslim edildi.

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