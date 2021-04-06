Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Yarasa kız'' çetesinin görüntüleri ortaya çıktı ''Yarasa kız'' çetesinin görüntüleri ortaya çıktı 06 Nisan 2021 Salı Saat: 12:21 Ankara'da ''yarasa kız'' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, ilişki vaadiyle çağırdıkları erkekleri tehdit edip paralarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 125 kişi adliyeye sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606c2800be986e57e63c1243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde ''minibüslü'' maganda kamerada! O ilde vakalar bir türlü azalmıyor! Tam kapanma önerisi geldi FETÖ'nün tepe yönetimiyle bağlantılı 15 kişiye gözaltı! Ankara'da 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı Ali Koç koronavirüse yakalandı Türkiye'de bombalı drone saldırısı engellendi Cumhur'da Montrö çatlağı ! Bahçeli'den dikkat çeken açıklama! İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu! ''Yargılamaları TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz''