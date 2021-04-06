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  4. ''Yarasa kız'' çetesinin görüntüleri ortaya çıktı

''Yarasa kız'' çetesinin görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da ''yarasa kız'' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, ilişki vaadiyle çağırdıkları erkekleri tehdit edip paralarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 125 kişi adliyeye sevk edildi.

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