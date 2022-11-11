Anasayfa Video Galeriler Gündem Yarasa yediği anları paylaştı, cezası ağır oldu Yarasa yediği anları paylaştı, cezası ağır oldu 11 Kasım 2022 Cuma Saat: 21:20 Güncelleme: 11 Kasım 2022 Cuma 21:20 Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sakhon Nakhon eyaletinde yaşayan Phonchanok Srisunaklua isimli YouTuber, sosyal medya hesabından yarasa çorbası içtiği anları paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636e926a2a78ab523c5d9343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kendisini tanımayan vatandaşa İnce'den şok yanıt: ''Şarkıcıyım, pop söylüyorum'' Tunceli Belediyesi karıştı! Başkan Maçoğlu'na bardak fırlattılar ''Baba katili'' denmişti, 20 yıldır babasıyla yaşıyormuş Sözleşmeliden asgari ücrete EYT'de beklenen müjde geldi ÖTV matrahları değişiyor! Sıfır otomobillere ne kadar indirim gelecek? Tüyler ürperten görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı Zeynep Bastık'la fotoğraf çektirmek isteyen hayranını aldığı cevapla şok oldu Şehir merkezine inen bozayı görenleri şaşırttı Türkiye'nin milli Bozdoğan Füzesi böyle ateşlendi