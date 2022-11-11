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Yarasa yediği anları paylaştı, cezası ağır oldu

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Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sakhon Nakhon eyaletinde yaşayan Phonchanok Srisunaklua isimli YouTuber, sosyal medya hesabından yarasa çorbası içtiği anları paylaştı.

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