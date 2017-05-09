  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Mayıs 2017 09:50

Yardım etme bahanesiyle yaşlı çiftin evini böyle soydular!

Kağıthane'de cuma namazından dönen Ömer Turgut'u (81) yardım etme bahanesiyle evine kadar getiren iki şüpheli evde bulunan 150 bin liralık ziynet eşyası ve 50 bin lirayı alarak ortadan kayboldu.

Video Galeri
Hırsızın böylesi!
Hırsızın böylesi!
Video Galeri
İçeri girmek için birbirleriyle yarıştılar!
İçeri girmek için birbirleriyle yarıştılar!
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyte gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyte gitti
Video Galeri
EGMden yurt genelinde dev operasyon
EGMden yurt genelinde dev operasyon
Video Galeri
Adanada şizofren hastası komşularının araçlarını ateşe verdi
Adanada şizofren hastası komşularının araçlarını ateşe verdi
Video Galeri
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu