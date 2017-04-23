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  3. 23 Nisan 2017 21:20

Yardım etmek yerine soydular

Yaralılara yardım etmek yerine içkileri çaldılar.

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Bebeğin sokağa bırakılma anı güvenlik kamerasında
Bebeğin sokağa bırakılma anı güvenlik kamerasında
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23 Nisan gösterisinde 'Vahdettin' tartışması
23 Nisan gösterisinde 'Vahdettin' tartışması
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Türk Yıldızlarından 23 Nisan şovu
Türk Yıldızlarından 23 Nisan şovu
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Ardahanda fırtına can aldı
Ardahanda fırtına can aldı
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Çanakkalede 51 kaçak yakalandı
Çanakkalede 51 kaçak yakalandı
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Nişanlısının bana tecavüz etti dediği genç intihar etti
Nişanlısının bana tecavüz etti dediği genç intihar etti