Anasayfa Video Galeriler Gündem Yargı dizisine damgasını vuran ''KPSS'' sahnesi Yargı dizisine damgasını vuran ''KPSS'' sahnesi 17 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 08:00 Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da KPSS sahnesi olay yarattı. Dizide KPSS'den 95 alan ancak mülakatta elenen bir genç kızın yaşadıkları izleyicilere aktarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e4f7fef5f8550e8e4f4053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hortum kabusu kamerada İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği durduruldu Bursa'da kimya fabrikasında yangın Karadeniz gazını taşıyacak borular Filyos'ta Skandal! Ünlü şarkıcı ''hava soğuk'' deyip konsere çıkmadı Melih Gökçek: ''Darbeyi ben önledim'' İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti Metroda dehşet! Kadını raylara itti!