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  4. Yargı dizisine damgasını vuran ''KPSS'' sahnesi

Yargı dizisine damgasını vuran ''KPSS'' sahnesi

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da KPSS sahnesi olay yarattı. Dizide KPSS'den 95 alan ancak mülakatta elenen bir genç kızın yaşadıkları izleyicilere aktarıldı.

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