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Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı

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Taksim'de yarı çıplak halde iş yerlerine ve otellere girmeye çalışan bir İspanyol turist ortalığı birbirine kattı.

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