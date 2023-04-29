Anasayfa Video Galeriler Gündem Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı 29 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 12:00 Güncelleme: 29 Nisan 2023 Cumartesi 12:00 Taksim'de yarı çıplak halde iş yerlerine ve otellere girmeye çalışan bir İspanyol turist ortalığı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644cdca656222d4bb036ac93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldı Kırklareli'de fabrika yangını İstanbul'da ''acının'' videosu: Seçim arabası önünde ekmek kuyruğu Bakan Bozdağ'dan yeni ''şampanya'' açklaması Formula 1'in prensi müzik dünyasına adım attı Teslimata hazırlanan Togg'lar yola çıktı AK Partili milletvekili adayının canlı yayında tepki çeken asgari ücret yorumu Kılıçdaroğlu'ndan gençlere ''yaşama sevinci'' sözü verdi A Haber canlı yayınında Akşener hakkında skandal ifadeler; partililer kanalı bastı!