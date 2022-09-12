Anasayfa Video Galeriler Gündem Yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında bir ilk Yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında bir ilk 12 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 00:15 2022-2023 eğitim öğretim yılı bir ilk ile başlayacak. Yarın sınıflarına gidecek olan öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üstünde yardımcı kaynakları da görecekler. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631e4fe5b37888679d2731e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un lüks AVM'sinde çatışma: 6 yaralı var! Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile sevgili olduğunu açıkladı Yunanistan Ege'de yine suçüstü yakalandı Çakma milliyetçi Suriyelielr'den İstanbul'da utandıran şov! Yunanistan'dan eğitim alan terörist kaçak olarak geldiği İstanbul'da yakalandı SpaceX'in roket testinde yangın çıktı Josef de Souza kötü haberi verdi; Beşiktaş'a veda ediyor Tesadüfen keşfedildi! Bizans döneminden beri yerin altında gizleniyormuş Doğalgaz borusunu kesti, çakmağını çaktı ve...