Yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında bir ilk

2022-2023 eğitim öğretim yılı bir ilk ile başlayacak. Yarın sınıflarına gidecek olan öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üstünde yardımcı kaynakları da görecekler.

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