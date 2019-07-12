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  3. 12 Temmuz 2019 09:00

Yarışmacılar İstiklal Marşı'nı okuyamadı

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana adlı programda yarışmacılara ''İstiklal Marşının ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır?'' sorusu yönetildi. Yarışmacıların İstiklal Marşı'nı doğru okuyamaması dikkat çekti.

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