Anasayfa Video Galeriler Gündem Yasa dışı bahise dev operasyon! Tek tek yakalandılar Yasa dışı bahise dev operasyon! Tek tek yakalandılar 21 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 11:00 Gaziantep'te, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632ac49af20ff66fd0083213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ATV ekibine saldırı kamerada Trafik kazası sonrası ortalık karıştı! 3 polis yaralandı Şehre inen domuz sürüsü kamerada İstanbul Teksas'a döndü! Caddede silahlı çatışma kamerada İstanbul'da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı Mehmet Ali Erbil: ''Erkek halimle ben izleyemedim'' Eski futbolcu Erdoğan top görünce dayanamadı Yabancı uyruklu patronunun iş yerini silahla bastı İranlı kadınların saç kesme eylemine Türkiye'den destek