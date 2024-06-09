Anasayfa Video Galeriler Gündem Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı 09 Haziran 2024 Pazar Saat: 11:05 Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticaretini önlemek ve şüphelileri tespit edip yakalamak amacıyla düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6665624c0eef7adc1a082d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp... Antalya'da orman yangını Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var Karadeniz'de göl manzaralı turizm tesisi inşaatı tepki çekti Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü