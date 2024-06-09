  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticaretini önlemek ve şüphelileri tespit edip yakalamak amacıyla düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp...
Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp...
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Karadeniz'de göl manzaralı turizm tesisi inşaatı tepki çekti
Karadeniz'de göl manzaralı turizm tesisi inşaatı tepki çekti
Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler
Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler
Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı
Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı
Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi
Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi
Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması
Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması
Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü
Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü