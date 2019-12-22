  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Aralık 2019 14:30

Yasak aşk kanlı bitti ! Mali müşaviri öldürüp, intihar etti

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kadın, yasak aşk yaşadığı iddia edilen mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Video Galeri
Erdoğan vatandaşlarla boza içti
Erdoğan vatandaşlarla boza içti
Video Galeri
Lodos çatıyı uçurdu ! O anlar kamerada
Lodos çatıyı uçurdu ! O anlar kamerada
Video Galeri
İstanbul'da kadın cinayeti ! Eşini öldürüp polise teslim oldu
İstanbul'da kadın cinayeti ! Eşini öldürüp polise teslim oldu
Video Galeri
25 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti
25 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti
Video Galeri
İstanbul'da kuvvetli lodos ! Deniz ulaşımı aksadı, fırtına çatıyı uçurdu
İstanbul'da kuvvetli lodos ! Deniz ulaşımı aksadı, fırtına çatıyı uçurdu
Video Galeri
CHP'den Kanal İstanbul çıkışı: İktidara geldiğimizde kredileri ödemeyiz
CHP'den Kanal İstanbul çıkışı: İktidara geldiğimizde kredileri ödemeyiz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM