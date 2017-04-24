  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Nisan 2017 10:20

Yasak aşk ölümle bitti

Çin’de bir kişi, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahısla tartışmaya başladı. Öfkeli koca, motosikletten indirdiği şahsı defalarca bıçakladı. Bıçaklanan şahıs hayatını kaybederken, olay anı ise görüntülere yansıdı.

Video Galeri
'1 milyarın üzerinde kişiye hizmet veriyorsanız...'
'1 milyarın üzerinde kişiye hizmet veriyorsanız...'
Video Galeri
Adanada korkunç kaza! 13 öğrenci...
Adanada korkunç kaza! 13 öğrenci...
Video Galeri
Nehir evleri böyle yuttu
Nehir evleri böyle yuttu
Video Galeri
Polis bıçaklı şahsı vurdu
Polis bıçaklı şahsı vurdu
Video Galeri
Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı:3 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı:3 yaralı
Video Galeri
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit!
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit!