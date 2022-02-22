Anasayfa Video Galeriler Gündem Yasak Elma dizisinde Muharrem Sarıkaya'ya tokat göndermesi Yasak Elma dizisinde Muharrem Sarıkaya'ya tokat göndermesi 22 Şubat 2022 Salı Saat: 10:06 Yasak Elma dizisinin dünkü bölümünde İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Muharrem Sarıkaya‘ya gönderme yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62148b663939247b6f31b693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müsilaj kabusu Marmara'ya geri döndü! Oryantal Didem'den yine sıfır dekolte kostüm Park halindeki araca çarptı, iki kadın ölümden döndü Ukraynalı voleybolcu dansıyla gündeme geldi İstanbul'da adliye önünde intihar girişimi Migros eyleminin sembol ismine ''işe geri dön'' çağrısı Togg'dan yeni paylaşım- Bizi izlemeye devam edin - Son Dakika Haberleri Halil Falyalı cinayetinde 8 şüpheli için yeni gelişme Bilim Kurulu üyesi İlhan, salgında rahatlama için tarih verdi