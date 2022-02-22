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  4. Yasak Elma dizisinde Muharrem Sarıkaya'ya tokat göndermesi

Yasak Elma dizisinde Muharrem Sarıkaya'ya tokat göndermesi

Yasak Elma dizisinin dünkü bölümünde İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Muharrem Sarıkaya‘ya gönderme yapıldı.

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