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  3. 20 Nisan 2020 15:10

Yasak Elma oyuncusu da ifşa oldu

Yasak Elma dizisine yeni transfer olan oyuncu Gökhan Alkan da ifşa edildi. Genç oyuncu Gökhan Alkan’ın yazdığı mesajlar şoke etti.

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