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  3. 28 Mayıs 2019 09:54

Yasak Elma yeni sezonda Halit ve Yıldız sürprizi

Yasak Elma dizisi 47. ve sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma sezon finalinde, Şahika ve Yıldız'ın Ender'i ölümle tehdit etti. İşte Yasak Elma sezon finalinde yaşananlar.

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