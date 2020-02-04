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  3. 04 Şubat 2020 11:40

Yasak Elma'da olay var ! Saç saça baş başa kavga

FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinin 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde kocasının Leyla ile birlikte olduğu öğrenen Yıldız, iş yerine gidip ortalığı ayağa kaldırıyor.

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