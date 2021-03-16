Yasak Elma'da sürpriz değişim

Fox TV'nin dizisi Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde Yıldız ve Çağatay evde çıkan yangın nedeniyle dumandan zehirlendi. Yasak Elma'nın 103. yeni bölümünden ise şaşırtan bir fragman yayınlandı.

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