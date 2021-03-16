Anasayfa Video Galeriler Gündem Yasak Elma'da sürpriz değişim Yasak Elma'da sürpriz değişim 16 Mart 2021 Salı Saat: 08:35 Fox TV'nin dizisi Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde Yıldız ve Çağatay evde çıkan yangın nedeniyle dumandan zehirlendi. Yasak Elma'nın 103. yeni bölümünden ise şaşırtan bir fragman yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605043a23756a4723b5e7443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni parti için kolları sıvayan Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması İBB Halk Ekmek'ten ''yandaş medyaya'' tokat gibi yanıt Erdoğan açıkladı: ''Mevcut uygulamalara aynen devam'' Taksim'deki ''çarşaf'' tartışması sosyal medyada olay oldu Müge Anlı'da ilginç anlar! Sarılmak isteyince olanlar oldu İstanbul'da patlama! Yaralılar var Yol kenarında vahşet! Genç kadının yanmış cesedi bulundu Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: ''Sana sürekli böğürme vazifesi mi verdiler?'' İsmail Saymaz'dan canlı yayında Berat Albayrak iddiası