Anasayfa Video Galeriler Gündem Yasak Elma'nın güzellerinin tatil pozları nefes kesti Yasak Elma'nın güzellerinin tatil pozları nefes kesti 28 Mayıs 2021 Cuma Saat: 10:16 Yasak Elma dizisinin yıldızları Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu birlikte tatil yapıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b098bf6668933df84f5b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Koca'dan ''normalleşme'' sinyali: Sıvıyoruz! Genç doktora hastanede bıçaklı saldırı Alev Alev final yaptı... İzleyiciyi ekrana kilitleyen sahne Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi İmam ile cemaatin kavgası karakolda bitti Yine bir kadına şiddet olayı: O dövdü, çevredikler izledi! Seray Sever'den 10 yaş küçük kocasıyla aşk dolu paylaşım Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay: Elleri ve ayaklarına çivi çakıldı İşte Adnan Menderes’in Yassıada'da 11 ay boyunca tutulduğu oda