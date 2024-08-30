Anasayfa Video Galeriler Gündem Yasak kalkıyor: Balıkçılardan ''Vira Bismillah'' hazırlığı Yasak kalkıyor: Balıkçılardan ''Vira Bismillah'' hazırlığı 30 Ağustos 2024 Cuma Saat: 13:41 İstanbul'da 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Rumeli Feneri'ndeki balıkçıların çalışmaları ve hazırlıklar havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d1a1be5def97ef060e4d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzurunda Adana'da vahşet: Karısını parke taşı ile öldürdü İstanbul'da bıçaklı, kemerli kavga: Dehşet anları kamerada İstanbul'u kana bulayacaktı: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada