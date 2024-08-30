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  4. Yasak kalkıyor: Balıkçılardan ''Vira Bismillah'' hazırlığı

Yasak kalkıyor: Balıkçılardan ''Vira Bismillah'' hazırlığı

İstanbul'da 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Rumeli Feneri'ndeki balıkçıların çalışmaları ve hazırlıklar havadan görüntülendi.

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