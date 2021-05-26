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  4. Yasak tanımayanrezalete polisten alkışlı baskın

Yasak tanımayanrezalete polisten alkışlı baskın

İstanbul Fatih'te balık restoranında canlı müzik eşliğinde eğlence düzenleyenler polise yakalandı.

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