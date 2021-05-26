Anasayfa Video Galeriler Gündem Yasak tanımayanrezalete polisten alkışlı baskın Yasak tanımayanrezalete polisten alkışlı baskın 26 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 15:16 İstanbul Fatih'te balık restoranında canlı müzik eşliğinde eğlence düzenleyenler polise yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ae3c1f8ccfc20975002ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fildişi macunu deneyi hastanede bitti Gramı 500 TL'den satılıyor... O aslında bir zehir TBMM'de Erdoğan'a Bakan Soylu sürprizi Akşener'den Erdoğan'a: ''Daha ne kadar sessiz kalacaksın'' Erdoğan'dan Akşener'e tepki çeken sözler: ''Daha neler olacak neler'' Erdoğan'dan Sedat Peker - Süleyman Soylu açıklaması Bu kara delik Uzay'da değil, Dünya'da... Hem de Türkiye'de! İstanbul'da Suriyeli tacizci dehşeti Hırsız kamerada... Hiç bir şey yokmuş gibi çalıp gitti