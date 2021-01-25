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  3. 25 Ocak 2021 09:25

Yasaklama sona erdi; İstanbul trafiği kilitlendi!

Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının sabah 05:00 itibariyle sona ermesinin ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB yoğun haritası verilerine göre trafik yüzde 70'lere çıktı.

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