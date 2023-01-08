  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi olay oldu: Seni doyurmamı ister misin?

Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi olay oldu: Seni doyurmamı ister misin?

Güncelleme:

"Yaşam koçu" olduğu iddiasıyla sosyal medyada cinsel ilişki önerileri veren Kardelen Zekine Uzman isimli kadının videosu sosyal medyada olay oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Siste 15 araç birbirine girdi; yol savaş alanına döndü!
Son yıllarda Türkiye'de çekilmiş en acı fotoğraflardan biri
Netflix'ten Wednesday müjdesi
Barış Manço'nun 2023 hayali yıllar sonra bu video ile ortaya çıktı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı
Antalya’da 92 yılın sıcaklık ortalaması rekoru
Otobüs terminalinde el bombası paniği
Eski bilgisayarınızı eskidi diye sakın atmayın!
İstanbul'da korkunç kaza! Taksi takla attı, çok sayıda yaralı var