Anasayfa Video Galeriler Gündem Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi olay oldu: Seni doyurmamı ister misin? Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi olay oldu: Seni doyurmamı ister misin? 08 Ocak 2023 Pazar Saat: 17:35 Güncelleme: 08 Ocak 2023 Pazar 17:35 "Yaşam koçu" olduğu iddiasıyla sosyal medyada cinsel ilişki önerileri veren Kardelen Zekine Uzman isimli kadının videosu sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bad4ad4f5e5e177801d2a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Siste 15 araç birbirine girdi; yol savaş alanına döndü! Son yıllarda Türkiye'de çekilmiş en acı fotoğraflardan biri Netflix'ten Wednesday müjdesi Barış Manço'nun 2023 hayali yıllar sonra bu video ile ortaya çıktı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı Antalya’da 92 yılın sıcaklık ortalaması rekoru Otobüs terminalinde el bombası paniği Eski bilgisayarınızı eskidi diye sakın atmayın! İstanbul'da korkunç kaza! Taksi takla attı, çok sayıda yaralı var