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  3. 20 Nisan 2019 14:20

Yaşanan depremlerden dolayı vatandaş evlerine giremiyor

Son 1 aydır ardı ardına depremlerin meydana geldiği Malatya’nın Arguvan ilçesinde artçı sarsıntılarda devam ediyor. İlçede yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre ilçelerde ve şehir merkezinde de hissedilen depremlerden dolayı vatandaşlar evlerine giremiyor. Deprem riski yüksek olan illerin başında gelen Malatya’da son 1 aydır ardı ardına yaşanan depremler büyük korku ve paniğe neden oldu....

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