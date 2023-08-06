Yaşasın! İnsanlık ölmemiş... 1 milyon TL'lik çeki sahibine ulaştırdı

Antalya'da yaşanan olayda, plajda bulunan bir cüzdanın içerisinden 1 milyon TL'lik bir çek çıktı. Plaj işletmesinin sahibi cüzdanın sahibini bularak çeki ve cüzdanı sahibine teslim etti.

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