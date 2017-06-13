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  3. 13 Haziran 2017 23:45

Yaşlı adam birlikte olduğu kadını öldürüp intihar etti

Konya’da 76 yaşındaki yaşlı adam birlikteliği olduğu iddia edilen 36 yaşındaki kadını av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.

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