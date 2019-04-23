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  3. 23 Nisan 2019 23:39

Yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadına öyle bir şey yaptı ki...

Çin’de bir otobüse binen yaşlı adam, kendisine yer vermesini istediği kadından olumsuz yanıt alınca, kadının kucağına oturdu. Yaşlı adam kendisine tepki gösteren kadını bir de tokatladı.

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