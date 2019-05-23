Yaşlı adam otobüste kalp krizi geçirdi, şoför acile çekti
23 Mayıs 2019 11:45
Yaşlı adam otobüste kalp krizi geçirdi, şoför acile çekti
Bursa’da özel halk otobüsüne binen yaşlı adam kalp krizi geçirdi. Otobüs şoförü hiç tereddüt etmeden aracı acile çekti. O anlar da aracın güvenlik kamerasına yansıdı OLAY, MERKEZ OSMANGAZİ İLÇESİ YUNUSELİ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ.Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam, Yunuseli Mahallesi’nde Talha Kenan Acar idaresindeki 16 M 00029 plakalı otobüse bindi. Otobüs biraz ilerledikten...