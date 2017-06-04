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  3. 04 Haziran 2017 19:45

Yaşlı adama acımasızca vurdu!

Önce el arabasını tekmeledi ardından yüzüne bastonla vurdu.

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