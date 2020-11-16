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  3. 16 Kasım 2020 17:10

Yaşlı adama eziyet edip, görüntülerini çektiler

Burdur'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir grup genç, yaşlı adamı darp edip görüntülerini çekti. O sırada kadınların ''vur vur'' diye tempo tuttuğu duyuldu.

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