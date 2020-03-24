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  3. 24 Mart 2020 16:35

Yaşlı adama zorla maske takıp üstüne kolonya döktüler!

Sosyal medyada artan "yaşlılara istismar" görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bu sefer yolda zorla durdurulan yaşlı bir vatandaşa önce zorla maske takıp ardından da üstüne kolonya döktüler.

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