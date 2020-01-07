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  3. 07 Ocak 2020 00:05

Yaşlı adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler !

Şişli'de 93 yaşındaki Mevlüt Günbe, evine giren gaspçılar tarafından ölesiye dövülerek parası gasp edildi. Kanlar içinde bulunan 93 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı.

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